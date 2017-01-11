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Пожарные спасли 3-летнего ребенка из горящего частного дома

Возгорание было зафиксировано вчера в 14:36 на улице Казбекской в Куйбышевском районе Самары.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, на месте вызова горел частный дом на площади 80 м кв. Возгорание тушили 26 огнеборцев и 7 спецмашин. Пожар был ликвидирован в 15:06. При пожаре был спасен 3-летний ребенок.
Дата: 11 января 2017 , 11:17
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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