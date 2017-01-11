Пожарные спасли 3-летнего ребенка из горящего частного дома

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, на месте вызова горел частный дом на площади 80 м кв. Возгорание тушили 26 огнеборцев и 7 спецмашин. Пожар был ликвидирован в 15:06. При пожаре был спасен 3-летний ребенок.