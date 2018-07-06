Пожарные ликвидируют возгорание в историческом центре Самары
Около 17:00 загорелись заброшенные надворные постройки на Некрасовской,35. На место происшествия оперативно прибыли семь пожарных автомобилей, спасатели, полиция и скорая.
По предварительной информации, никто не пострадал. Для подъезда спецтехники были эвакуированы стоящие рядом автомобили. Их переставили на другую сторону улицы.
По предварительной информации, никто не пострадал. Для подъезда спецтехники были эвакуированы стоящие рядом автомобили. Их переставили на другую сторону улицы.
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