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Пожар возле ТЦ «Амбар» тушили свыше 70 сотрудников МЧС

Возгорание ликвидировали в 14:06.

Как ранее писал sgpress.ru, возгорание было зафиксировано в 12:27. Горело складское помещение на площади 120 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, впоследствии площадь пожара увеличилась до 500 кв.м. На место происшествия выезжал 71 сотрудник МЧС. Возгорание было ликвидировано в 13:50.
Дата: 22 января 2018 , 14:47
577
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
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