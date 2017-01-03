Пожар на улице Садовой тушили 32 человека
Возгорание было зафиксировано вчера в 17:23.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горели домашние вещи на площади 5 кв.м. С огнем боролись 32 человека и 7 спецмашин. Пожар был ликвидирован в 17:35.
Аналогичный случай произошел в 21:52 на улице Пятигорской. Горели домашние вещи, горевшие на площади 10 кв.м. Огонь тушили 12 пожарных и 3 спецмашины. С возгоранием удалось справиться в 22:03.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горели домашние вещи на площади 5 кв.м. С огнем боролись 32 человека и 7 спецмашин. Пожар был ликвидирован в 17:35.
Аналогичный случай произошел в 21:52 на улице Пятигорской. Горели домашние вещи, горевшие на площади 10 кв.м. Огонь тушили 12 пожарных и 3 спецмашины. С возгоранием удалось справиться в 22:03.
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