Пожар на улице Садовой тушили 32 человека

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горели домашние вещи на площади 5 кв.м. С огнем боролись 32 человека и 7 спецмашин. Пожар был ликвидирован в 17:35.Аналогичный случай произошел в 21:52 на улице Пятигорской. Горели домашние вещи, горевшие на площади 10 кв.м. Огонь тушили 12 пожарных и 3 спецмашины. С возгоранием удалось справиться в 22:03.