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Пожар на улице Садовой тушили 32 человека

Возгорание было зафиксировано вчера в 17:23.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горели домашние вещи на площади 5 кв.м. С огнем боролись 32 человека и 7 спецмашин. Пожар был ликвидирован в 17:35.

Аналогичный случай произошел в 21:52 на улице Пятигорской. Горели домашние вещи, горевшие на площади 10 кв.м. Огонь тушили 12 пожарных и 3 спецмашины. С возгоранием удалось справиться в 22:03.
Дата: 3 января 2017 , 11:46
124
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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