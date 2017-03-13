Пожар на химзаводе «КуйбышевАзот» тушили до полуночи

Напомним , что вчера примерно в 10.15 было зафиксировано возгорание на территории предприятия. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС России, на предприятии загорелись две наружные установки по переработке циклогексана, расположенные на высоте 20 метров. С огнем боролись 232 человека личного состава и 44 спецмашины. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. Погибших и пострадавших нет. Сообщается, что допустимая концентрация вредных веществ по периметру завода не превышает норму.

Сегодня ГУ МЧС России по Самарской области сообщило, что пожар полностью потушить удалось только к полуночи. Начальник областного министерства Олег Бойко подчеркнул, что никаких угроз для города и населения пожар не представлял. В свою очередь, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко отметил: «Во время пожара пострадала одна из пяти установок окисления цикологексана. На работе предприятия это никак не сказалось. Хотелось бы отметить слаженную работу технического персонала завода и МЧС. Причины произошедшего будут выясняться. Высокий уровень технологической безопасности, заложенный в производство, позволил минимизировать возможные последствия».