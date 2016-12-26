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Появился новый ролик про Самару к ЧМ-2018

Видео было опубликовано на официальном канале FIFA.

В ролике показываются основные достопримечательности Самары: набережная, «вертолетка», Драматический театр, бункер Сталина и многое другое.

Отметим, ЧМ-2018 пройдёт в 11 городах России. Чемпионат примут Самара, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Саранск и Екатеринбург. 
Дата: 26 декабря 2016 , 10:53
359
Автор текста: Ксения Кармазина
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