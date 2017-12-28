Появился график предоставления соцвыплат в новогодние дни

Министерство социально–демографической и семейной политики Самарской области информирует о сроках выплат с 30 декабря по 8 января.



Выплата инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий уже произведена. Остальные будут предоставлены через отделения почтовой связи – в Самаре и центрах муниципальных районов с 5 января, в селах – с 3 января.



В селах:



- 3 января – за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);

- 5 января – за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);

- 4 января – за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота);

- 6 января – за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота);



В городах и райцентрах Самарской области:



- 5 января - за 5 и 7 числа;

- 6 января – за 6 и 7 числа.



Вместе с пенсиями в эти дни доставят соцвыплаты:



- ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

- на проезд пенсионерам;

- ветеранам труда Самарской области;

- доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;

- компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;

- компенсации расходов на оплату жилья я и коммунальных услуг.



Начиная с 8 января выплата будет проходить в соответствии с установленным ранее графиком. Гражданам, получающим социальные выплаты через кредитные учреждения, зачисление на счета произойдет после 12 января.