Появился эскиз спортивного ледового комплекса, который хотят построить в Самаре













Речь идет про комплекс площадью 74,7 тыс. кв. м, который может появиться в Кировском районе на территории бывшего радиотехнического центра. Из проекта следует, что спортивный объект будет разделен на семь зон. В состав игровой зоны войдут мультифункциональная хоккейная площадка, соответствующая требованиям Международной федерации хоккея на льду, основная и тренировочная арены для керлинга и главная ледовая арена.Эскиз объекта сегодня был опубликован на сайте "Волжской коммуны".