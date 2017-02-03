Появился эскиз новой стелы на въезде в Самару
Монумент планируют разместить на въезде в город со стороны Кировского моста.
Визуализацию объекта опубликовали в официальном «Твиттере» администрации Кировского района Самары. Эскиз стелы представляет собой надпись «Самара», расположенную на постаменте.
Напомним, все шесть въездов в Самару планируется привести в порядок к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Эскиз стелы, которая может появиться у южных ворот города, можно посмотреть здесь.
Визуализацию объекта опубликовали в официальном «Твиттере» администрации Кировского района Самары. Эскиз стелы представляет собой надпись «Самара», расположенную на постаменте.
Напомним, все шесть въездов в Самару планируется привести в порядок к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Эскиз стелы, которая может появиться у южных ворот города, можно посмотреть здесь.
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