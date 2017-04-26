Появилось видео спасения девочки из покореженной машины после ДТП под Самарой
Как ранее писал sgpress.ru, 25 апреля около села Николаевка Волжского района на южной обводной дороге произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба ПСС Самарской области, столкнулись фура МАЗ и Деу Нексия. В результате аварии обе машины оказались в кювете. Женщина и ребенок оказались заблокированными на заднем сидении в салоне иномарки.
К месту происшествия были направлены спасатели, которые демонтировали заднюю дверь легковушки и доставили пострадавшую девочку до машины «скорой помощи».
Как сообщает пресс-служба ПСС Самарской области, столкнулись фура МАЗ и Деу Нексия. В результате аварии обе машины оказались в кювете. Женщина и ребенок оказались заблокированными на заднем сидении в салоне иномарки.
К месту происшествия были направлены спасатели, которые демонтировали заднюю дверь легковушки и доставили пострадавшую девочку до машины «скорой помощи».
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Герман
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