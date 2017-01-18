Появилось видео со строительства развязки на Ракитовском шоссе

В ролике видно, что продолжается строительство развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Показано, как по тоннелю проезжают первые машины - КамАЗы, на которых рабочие вывозят грунт.Напомним, на данный момент развязка готова на 80%. Все работы должны завершиться до конца 2017 года.