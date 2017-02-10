Появилось видео падения автомобиля Fiat в реку Татьянка

52-летний водитель автомобиля Fiat Albea ехал по улице Белорусской. Превысив скорость при въезде на мост, мужчина не справился с управлением, снес ограждение и вылетел на лед реки Татьянки. Машина перевернулась на крышу. К счастью, водитель получил незначительные травмы и смог сам обратиться в больницу.