Появилось очередное видео со стройки «Самара Арены»

На съемках видно состояние «Самара Арены» на январь текущего года. Это уже 31-е видео пользователя со стройки.Как ранее писал sgpress.ru, сейчас на стадионе установлены семь из 32 консолей купола. Также на объекте остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа и заканчиваются монолитные работы по чаще стадиона.Напомним, «Самара Арена» должна быть готова к концу 2017 года.