Появилось февральское расписание театральных маршрутов

Речь идет про маршруты №№ 1, 2, 34 и 47.Зрителей театра драмы автобусы будут забирать на пересечении улиц Шостаковича и Фрунзе:Для гостей театра оперы и балета автобусы подаются на площадь им. Куйбышева со стороны ул. Красноармейской. Время подачи: