Появились варианты визуализации четырех стел на въезде в Самару

Соответствующий тендер размещен на официальном сайте госзакупок. Источником финансирования выступает городской бюджет.Подрядчику предстоит до 30 ноября этого года отремонтировать стелы (провести отбивку штукатурки с поверхностей стен, демонтироватьгранитные плиты, очистить металлоконструкции, покрыть поверхности стен грунтовкой, изготовить и смонтировать надписи «Самара»), а также восстановить освещение.Аукцион в электронной форме состоится 7 августа.