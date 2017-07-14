Появились варианты визуализации четырех стел на въезде в Самару
Речь идет про стелы, расположенные в поселках Красная Глинка, Мехзавод, Стройкерамика и стела в районе поселка «116 километр». Их приведут в порядок за 12,9 млн рублей.
Соответствующий тендер размещен на официальном сайте госзакупок. Источником финансирования выступает городской бюджет.
Подрядчику предстоит до 30 ноября этого года отремонтировать стелы (провести отбивку штукатурки с поверхностей стен, демонтироватьгранитные плиты, очистить металлоконструкции, покрыть поверхности стен грунтовкой, изготовить и смонтировать надписи «Самара»), а также восстановить освещение.
Аукцион в электронной форме состоится 7 августа.
Соответствующий тендер размещен на официальном сайте госзакупок. Источником финансирования выступает городской бюджет.
Подрядчику предстоит до 30 ноября этого года отремонтировать стелы (провести отбивку штукатурки с поверхностей стен, демонтироватьгранитные плиты, очистить металлоконструкции, покрыть поверхности стен грунтовкой, изготовить и смонтировать надписи «Самара»), а также восстановить освещение.
Аукцион в электронной форме состоится 7 августа.
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