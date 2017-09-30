Появились новые требования к летним лагерям

Не успели власти успокоить общественность тем, что самарские детские лагеря не задействуют для размещения различных служб на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, как появилась другая проблема, которая может усложнить организацию оздоровительной кампании.



С августа вступили в силу изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, теперь для открытия любого детского оздоровительного формирования - от палаточного до полноценного лагеря - требуется получить специальное санитарно-эпидемиологическое заключение. А его выдают после экспертизы. Платно. Стоимость такой услуги на один лагерь с дневным пребыванием детей (например при школе) составляет примерно десять тысяч рублей. По предварительным оценкам муниципалитета, для подготовки к летней оздоровительной кампании следующего года надо дополнительно найти около двух миллионов рублей. Причем действует заключение только один год.



Как добавили представители департамента образования Самары, чтобы получить положительное заключение экспертизы для загородных лагерей, необходимо полностью устранить все предписания Роспотребнадзора. Если раньше они носили «отодвинутый» характер, то есть могли быть исполнены позже, то теперь придется враз решать все имеющиеся вопросы по всем муниципальным лагерям. В департаменте образования сообщили, что предписаний сейчас нет по трем лагерям: «Золотая рыбка», «Арго» и «Заря». Для выполнения требований надзорных органов по всем остальным учреждениям, подведомственным департаменту образования, потребуется около 34 млн рублей. Но ведь в Самаре есть еще и другие оздоровительные центры, которые курируют департаменты спорта и социальной поддержки. Так что итоговая сумма может быть еще больше.



При этом управление Роспотребнадзора отмечает высокие показатели эффективности оздоровления детей в Самаре. В следующем сезоне детей без отдыха, конечно, никто не оставит. Городские власти будут искать возможности, чтобы решить проблему.