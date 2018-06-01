Появились фотоснимки «Самара Арены» из космоса

Девять из них были построены с нуля, два прошли серьезную реконструкцию, а сочинский стадион «Фишт» уже использовался на Олимпиаде-2014.Известно, что российские космонавты на международной космической станции также готовятся к ЧМ-2018. Командир экспедиции МКС-55 Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев провели тренировку по футболу на МКС. Специально для этого на борт МКС был доставлен официальный мяч Telstar 18, который планируется вернуть на Землю вместе с экипажем транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» 3 июня этого года.