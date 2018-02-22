Появились фото готового памятника Петру Алабину

Скульптор Карэн Саркисов опубликовал в социальных сетях фото скульптуры Петра Алабина. Она находится в мастерской.Фигура Петра Алабина будет установлена в мае этого года на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького. Как сообщили sgpress.ru в управлении главного архитектора администрации Самары, специалисты подготовят фундамент и проведут работы по благоустройству прилегающей территории.Высота скульптуры - около трех метров. Средства на ее создание, около 150 тысяч рублей, выделил меценат.