Появилась почтовая открытка, посвящённая Самаре как городу-организатору ЧМ-2018

Тираж карточки составляет 40 тысяч экземпляров.



На почтовой открытке изображены стела «Ладья», панорама национального парка «Самарская Лука» и Жигулёвский пивзавод. На оригинальной марке - официальная эмблема Чемпионата и игровой момент матча.



Карточка поступит в продажу в отделения Почты России. Уже сейчас ее можно приобрести в отделении по адресу: Ленинградская, 24.



Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовили специальный почтовый штемпель для Самары. Открытки, погашенные таким штемпелем, приобретают дополнительную ценность и пользуются спросом у коллекционеров. Поставить оттиск спецштемпеля на почтовые отправления можно в четверг, 28 сентября, с 14:00 в отделении Почты России на Ленинградской, 24.