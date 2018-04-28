Появилась дополнительная схема остановок автобусов-шаттлов и трамваев возле «Самара Арены»

Для удобства зрителей в этот день по спецмаршрутам будут ездить автобусы-шаттлы и скоростные трамваи. Организаторы опубликовали дополнительную инфографику для навигации посетителей первого тестового матча на стадионе. На схеме обозначены остановки шаттлов и трамваев около стадиона, а также путь от них до самой арены.Автобус S1 «Аэропорт – площадь Революции»:- Аэропорт – Московское шоссе - стадион - Московское шоссе - Ж/д вокзал - улица Льва Толстого - улица Венцека - площадь Революции. Промежуточные остановки: завод имени Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.Автобус S1к «Аэропорт – Стадион»:- Аэропорт - Московское шоссе - стадион.Автобус S2 («Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») -стадион-Самарская площадь):- парковка ТЦ Мега - стадион - Московское шоссе - проспект Кирова - улица Ново-Садовая - улица Полевая - Самарская площадь. Промежуточные остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда». Посадка на автобус в обратном направлении осуществляется на остановке «Самарская площадь».Автобус S2k («Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») -стадион):- парковка ТЦ Мега - стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах.Автобус S3 («Южная перехватывающая парковка (ТЦ «Амбар»-стадион):- Парковка ТЦ «Амбар» - Южное шоссе - улица Авроры - Московское шоссе - стадион. Промежуточные остановки: автостанция Аврора, Центральный автовокзал, завод имени Тарасова.Трамвай S5 «Ж/Д вокзал – Стадион»- Ж/д вокзал - улица Красноармейская - улица Галактионовская - улица Полевая - проспект Ленина - улица Ново-Садовая - улица Ташкентская - Московское шоссе – стадион.Промежуточные остановки : Музей им. Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.Автобус S7 «Стадион - фан-зона (Площадь Славы)»:- Стадион - Московское шоссе - проспект Кирова - улица Ново-Садовая - улица Полевая - Самарская площадь. Промежуточные остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.Движение маршрутов начинается за четыре часа до матча и заканчивается через три часа после проведения матча. При наличии билета на матч проезд в автобусах S1, S1k, S2, S3, S7, и в трамвае S5 будет бесплатным.