Повреждение трубопровода на пересечении проспекта Карла Маркса и Ташкентской ликвидировали

Как сообщает пресс-служба предприятия, повреждение было устранено сегодня в 3:10 утра. Кроме того, еще одно повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм было зафиксировано в районе жилого дома №8 на улице Береговой. Сообщается, что на данный момент выполнена большая часть земляных работ на объекте, продолжается откачка воды и в ближайшее время специалисты ПТС приступят к устранению повреждения. Планируется, что работы будут завершены в течение сегодняшнего дня.Также сегодня начнется второй этап температурных испытаний. В связи с этим с 12 по 13 апреля временно будет приостановлено горячее водоснабжение для следующих потребителей в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе.