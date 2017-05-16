Поволжский музей железнодорожной техники присоединится к «Ночи музеев»
Все желающие смогут посетить музей в ночь с 19 на 20 мая.
Как сообщает пресс-служба КбшЖД, в рамках акции посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, мотрисами, изготовленными в начале и середине XX века. В экспозиции музея – макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Под открытым небом при ночной подсветке будет представлено более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.
Также гости смогут увидеть старинные фотографии, книги, документы. Для всех желающих в программе мероприятия запланированы экскурсии в 19:00 и 20:00. Более того, все желающие смогут примерить форменную одежду того времени, побывать в кабине американского паровоза и скоростного электропоезда. В 19:00 и 21:00 пройдет показ хроникальных фильмов, посвященных развитию железнодорожной отрасли.
Кроме того, в Самарском государственном университете путей сообщения состоится «Ночь открытых дверей» для абитуриентов. Студенты проведут экскурсии в музее 9-й Краснознаменской бригады и лаборатории вуза с учебно-лабораторным оборудованием, где посетители смогут ознакомиться с работой тепловизора, прибора ночного видения, тренажера машиниста и многочисленных роботов. Также пройдут творческие номера, викторины, лотерея и железнодорожная квест-игра.
Праздничное мероприятие пройдет с 18:00 19 мая до 2:00 20 мая по адресу: ул. Литвинова, 332а. Вход свободный.
Как сообщает пресс-служба КбшЖД, в рамках акции посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, мотрисами, изготовленными в начале и середине XX века. В экспозиции музея – макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Под открытым небом при ночной подсветке будет представлено более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.
Также гости смогут увидеть старинные фотографии, книги, документы. Для всех желающих в программе мероприятия запланированы экскурсии в 19:00 и 20:00. Более того, все желающие смогут примерить форменную одежду того времени, побывать в кабине американского паровоза и скоростного электропоезда. В 19:00 и 21:00 пройдет показ хроникальных фильмов, посвященных развитию железнодорожной отрасли.
Кроме того, в Самарском государственном университете путей сообщения состоится «Ночь открытых дверей» для абитуриентов. Студенты проведут экскурсии в музее 9-й Краснознаменской бригады и лаборатории вуза с учебно-лабораторным оборудованием, где посетители смогут ознакомиться с работой тепловизора, прибора ночного видения, тренажера машиниста и многочисленных роботов. Также пройдут творческие номера, викторины, лотерея и железнодорожная квест-игра.
Праздничное мероприятие пройдет с 18:00 19 мая до 2:00 20 мая по адресу: ул. Литвинова, 332а. Вход свободный.
С полной программой «Ночи музеев» можно ознакомиться здесь.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 мая 2017
123
16 мая 2017
205
16 мая 2017 , 15:46
45
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области уже нашло подрядчика на эти...
16 мая 2017 , 15:44
53
В связи с подготовкой к предстоящему футбольному Чемпионату мира в областной столице...
16 мая 2017 , 15:26
84
Все желающие смогут посетить музей в ночь с 19 на 20 мая.
16 мая 2017 , 15:01
144
В отношении шести жителей Самарской области закончено расследование уголовного дела по факту...
16 мая 2017 , 14:49
123
ДТП произошло на пересечении улицы Победы и 22 Партсъезда в Самаре.
16 мая 2017 , 13:56
205
Закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего мужчины.
16 мая 2017 , 13:42
127
Мэрия Самары объявила о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила застройки и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5459
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5076
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3573
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3356
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
570
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
325
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
579
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2702
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.