Поволжский музей железнодорожной техники присоединится к «Ночи музеев»

Все желающие смогут посетить музей в ночь с 19 на 20 мая.



Как сообщает пресс-служба КбшЖД, в рамках акции посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, мотрисами, изготовленными в начале и середине XX века. В экспозиции музея – макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Под открытым небом при ночной подсветке будет представлено более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.



Также гости смогут увидеть старинные фотографии, книги, документы. Для всех желающих в программе мероприятия запланированы экскурсии в 19:00 и 20:00. Более того, все желающие смогут примерить форменную одежду того времени, побывать в кабине американского паровоза и скоростного электропоезда. В 19:00 и 21:00 пройдет показ хроникальных фильмов, посвященных развитию железнодорожной отрасли.



Кроме того, в Самарском государственном университете путей сообщения состоится «Ночь открытых дверей» для абитуриентов. Студенты проведут экскурсии в музее 9-й Краснознаменской бригады и лаборатории вуза с учебно-лабораторным оборудованием, где посетители смогут ознакомиться с работой тепловизора, прибора ночного видения, тренажера машиниста и многочисленных роботов. Также пройдут творческие номера, викторины, лотерея и железнодорожная квест-игра.



Праздничное мероприятие пройдет с 18:00 19 мая до 2:00 20 мая по адресу: ул. Литвинова, 332а. Вход свободный.



С полной программой «Ночи музеев» можно ознакомиться С полной программой «Ночи музеев» можно ознакомиться здесь



