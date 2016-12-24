Поволжский банк заключил первый договор счета эскроу

Поволжский банк ПАО Сбербанк заключил первый договор счета эскроу в рублях и иностранной валюте. Такой договор подразумевает открытие банком (эскроу-агентом) специального счета для учета и блокирования денежных средств, полученных от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении предусмотренных договором оснований. Данный инструмент взаимодействия между контрагентами появился в ГК РФ С 1 июля 2014 года, но широкого распространения в России не получил. Первая сделка купли/продажи акций с использованием договора эскроу между клиентами Поволжского банка ПАО Сбербанк произошла в декабре 2016 года.



Договор счета эскроу – достаточно гибкая и универсальная конструкция, которая позволяет повысить уверенность сторон сделки в том, что они получат то, на что рассчитывали. В крайнем случае, даже если сделка не состоится, депонент сможет вернуть себе часть тех денег, которые он планировал передать бенефициару, но не передал в силу того, что тот не исполнил свои обязательства надлежащим образом.



Счет эскроу обеспечивает надлежащее обеспечение обязательств по основному договору и одинаково удобен как для физических лиц, так и для юридических.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.



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