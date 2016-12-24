Поволжский банк заключил первый договор счета эскроу
Поволжский банк ПАО Сбербанк заключил первый договор счета эскроу в рублях и иностранной валюте. Такой договор подразумевает открытие банком (эскроу-агентом) специального счета для учета и блокирования денежных средств, полученных от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении предусмотренных договором оснований. Данный инструмент взаимодействия между контрагентами появился в ГК РФ С 1 июля 2014 года, но широкого распространения в России не получил. Первая сделка купли/продажи акций с использованием договора эскроу между клиентами Поволжского банка ПАО Сбербанк произошла в декабре 2016 года.
Договор счета эскроу – достаточно гибкая и универсальная конструкция, которая позволяет повысить уверенность сторон сделки в том, что они получат то, на что рассчитывали. В крайнем случае, даже если сделка не состоится, депонент сможет вернуть себе часть тех денег, которые он планировал передать бенефициару, но не передал в силу того, что тот не исполнил свои обязательства надлежащим образом.
Счет эскроу обеспечивает надлежащее обеспечение обязательств по основному договору и одинаково удобен как для физических лиц, так и для юридических.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Договор счета эскроу – достаточно гибкая и универсальная конструкция, которая позволяет повысить уверенность сторон сделки в том, что они получат то, на что рассчитывали. В крайнем случае, даже если сделка не состоится, депонент сможет вернуть себе часть тех денег, которые он планировал передать бенефициару, но не передал в силу того, что тот не исполнил свои обязательства надлежащим образом.
Счет эскроу обеспечивает надлежащее обеспечение обязательств по основному договору и одинаково удобен как для физических лиц, так и для юридических.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 декабря 2016
140
23 декабря 2016
193
23 декабря 2016
922
23 декабря 2016
215
23 декабря 2016
202
23 декабря 2016
236
24 декабря 2016 , 12:49
146
Профессионалы выбрали победителей.
24 декабря 2016 , 12:17
150
Что отметили в обращении губернатора к жителям региона.
24 декабря 2016 , 12:11
163
Профильным департаментам надо наращивать эффективность работы.
24 декабря 2016 , 11:26
140
Первое ДТП с участием несовершеннолетнего случилось 22 декабря в 8:40 в Кировском районе.
23 декабря 2016 , 17:21
193
Поволжский банк ПАО Сбербанк заключил первый договор счета эскроу в рублях и иностранной...
23 декабря 2016 , 16:48
922
28 декабря состоится открытие ТРК «Гудок».
23 декабря 2016 , 16:10
216
В больнице им. В.Д. Середавина появилось новое оборудование, а врачи повышают квалификацию.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
11 декабря 2016
12043
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7601
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6454
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6375
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
900
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
25 ноября 2016
1228
Новые дорожные знаки установят для качественного зимнего содержания дорог и для безопасности...
25 ноября 2016
242
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич провел совещание по вопросам...
25 ноября 2016
456
Вот-вот кончится ноябрь, и начнется календарная зима. Несмотря на холодную погоду, сидеть дома не...