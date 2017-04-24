Поволжский банк выступит партнером конкурса по повышению эффективности деятельности госсектора
В Самаре состоялась конференция «Практика применения проектного управления и реализации клиентоориентированного подхода в государственном и муниципальном секторах». Мероприятие стало первым этапом конкурса «Лучшая клиентоориентированная государственная и муниципальная организация - 2017». Поволжский банк ПАО Сбербанк выступит партнером конкурса.
Основными целями конкурса станет создание благоприятной среды для развития проектной культуры, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, поиск наиболее эффективных инструментов государственного и муниципального управления.
В рамках конференции участники обсудили практику применения проектного управления в государственном секторе, клиентоориентированность государственных учреждений, повышение качества и доступности предоставляемых государственных (муниципальных) услуг. О том, как использовать принципы бережливого производства для повышения качества предоставляемых государственных услуг (технологии Lean6sigma), участникам конференции рассказала Ирина Осинская – начальник отдела производственной системы Поволжского банка.
«Лин-технологии применяются в Сбербанке с 2008 года. Сегодня инструменты управления процессами и их оптимизации используются на всех уровнях для постоянного улучшения процессов в банке, - отметил Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин. – Уверен, использование Лин-технологий позволит повысить эффективность деятельности органов государственной власти. Со своей стороны мы готовы делиться опытом и оказывать всестороннюю поддержку организациям государственного и муниципальных секторов». Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Основными целями конкурса станет создание благоприятной среды для развития проектной культуры, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, поиск наиболее эффективных инструментов государственного и муниципального управления.
В рамках конференции участники обсудили практику применения проектного управления в государственном секторе, клиентоориентированность государственных учреждений, повышение качества и доступности предоставляемых государственных (муниципальных) услуг. О том, как использовать принципы бережливого производства для повышения качества предоставляемых государственных услуг (технологии Lean6sigma), участникам конференции рассказала Ирина Осинская – начальник отдела производственной системы Поволжского банка.
«Лин-технологии применяются в Сбербанке с 2008 года. Сегодня инструменты управления процессами и их оптимизации используются на всех уровнях для постоянного улучшения процессов в банке, - отметил Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин. – Уверен, использование Лин-технологий позволит повысить эффективность деятельности органов государственной власти. Со своей стороны мы готовы делиться опытом и оказывать всестороннюю поддержку организациям государственного и муниципальных секторов». Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 апреля 2017
114
24 апреля 2017
224
24 апреля 2017
130
24 апреля 2017
146
24 апреля 2017
184
24 апреля 2017 , 21:48
61
Николай Меркушкин в торжественной обстановке поздравил с победой актера Самарского...
24 апреля 2017 , 21:19
114
В планах этого года - обновление платформ дальних и пригородных поездов .
24 апреля 2017 , 18:21
212
В субботнике, который прошел в Самаре в минувшие выходные, приняли участие 86574 человека. Такие...
24 апреля 2017 , 17:36
224
Причина-строительство ливневой канализации.
24 апреля 2017 , 16:51
379
Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, благоустройство территории вокруг...
24 апреля 2017 , 16:51
130
В течение двух недель символ Победы получат 75 000 самарцев.
24 апреля 2017 , 15:41
183
Губернатор Самарской области и генеральный директор ГК «Мать и дитя» оценили темп...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
6 апреля 2017
5388
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4455
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
4091
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3572
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1030
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1332
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1154
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1292
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...