Поволжский банк выступит партнером конкурса по повышению эффективности деятельности госсектора

В Самаре состоялась конференция «Практика применения проектного управления и реализации клиентоориентированного подхода в государственном и муниципальном секторах». Мероприятие стало первым этапом конкурса «Лучшая клиентоориентированная государственная и муниципальная организация - 2017». Поволжский банк ПАО Сбербанк выступит партнером конкурса.



Основными целями конкурса станет создание благоприятной среды для развития проектной культуры, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, поиск наиболее эффективных инструментов государственного и муниципального управления.



В рамках конференции участники обсудили практику применения проектного управления в государственном секторе, клиентоориентированность государственных учреждений, повышение качества и доступности предоставляемых государственных (муниципальных) услуг. О том, как использовать принципы бережливого производства для повышения качества предоставляемых государственных услуг (технологии Lean6sigma), участникам конференции рассказала Ирина Осинская – начальник отдела производственной системы Поволжского банка.



«Лин-технологии применяются в Сбербанке с 2008 года. Сегодня инструменты управления процессами и их оптимизации используются на всех уровнях для постоянного улучшения процессов в банке, - отметил Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин. – Уверен, использование Лин-технологий позволит повысить эффективность деятельности органов государственной власти. Со своей стороны мы готовы делиться опытом и оказывать всестороннюю поддержку организациям государственного и муниципальных секторов». Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.



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