Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов на июньские праздники.
11 июня 2017 г. обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час.
12 июня 2017 г. обслуживание клиентов в производится в дежурных офисах по адресам:
· Самара — ул. Аэродромная, 50 (10:00-15:00)
· Самара —ул.Стара-Загора, 139 (10:00-15:00)
· Самара — ул.Советской Армии, 239 (10:00-15:00)
· Самара — просп. Масленникова, 21 (09:00-15:00)
С 13 июня все офисы работают в обычном режиме.
С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом "Сбербанк Онлайн".
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
11 июня 2017 г. обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час.
12 июня 2017 г. обслуживание клиентов в производится в дежурных офисах по адресам:
· Самара — ул. Аэродромная, 50 (10:00-15:00)
· Самара —ул.Стара-Загора, 139 (10:00-15:00)
· Самара — ул.Советской Армии, 239 (10:00-15:00)
· Самара — просп. Масленникова, 21 (09:00-15:00)
С 13 июня все офисы работают в обычном режиме.
С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом "Сбербанк Онлайн".
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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