Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов на майские праздники.
1, 8, 9 мая 2017 г. обслуживание клиентов в Самаре производится в дежурных офисах.
1 мая работают дежурные офисы по адресам:
- ул.Стара-Загора, 139,
- ул.Агибалова, 78.
8 мая в Самаре работает более 40 дежурных офисов. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
9 мая работают дежурные офисы по адресам:
- ул.Аэродромная 50,
- ул.Советской Армии 239.
Жители других городов области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения. С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
С 10 мая все офисы работают в обычном режиме. Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом «Сбербанк Онлайн».
1, 8, 9 мая 2017 г. обслуживание клиентов в Самаре производится в дежурных офисах.
1 мая работают дежурные офисы по адресам:
- ул.Стара-Загора, 139,
- ул.Агибалова, 78.
8 мая в Самаре работает более 40 дежурных офисов. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
9 мая работают дежурные офисы по адресам:
- ул.Аэродромная 50,
- ул.Советской Армии 239.
Жители других городов области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения. С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
С 10 мая все офисы работают в обычном режиме. Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом «Сбербанк Онлайн».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 апреля 2017
122
28 апреля 2017
131
28 апреля 2017
584
28 апреля 2017 , 21:29
438
28 апреля 2017 , 17:45
187
Премию в размере 60 тысяч рублей получили более 60-ти жителей региона .
28 апреля 2017 , 16:42
209
ДТП со смертельным исходом произошло вчера в 8:30 на 24 км трассы «Подъем-Михайловка...
28 апреля 2017 , 16:30
185
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
28 апреля 2017 , 16:28
775
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став...
28 апреля 2017 , 15:41
122
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов на майские праздники.
28 апреля 2017 , 15:33
131
Его поставили участники пластического театра «ТИТРЫ» под руководством...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
5639
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4686
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
16 апреля 2017
3779
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
27 апреля 2017
3703
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1173
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1483
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1307
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1491
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...