Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

1, 8, 9 мая 2017 г. обслуживание клиентов в Самаре производится в дежурных офисах.1 мая работают дежурные офисы по адресам:- ул.Стара-Загора, 139,- ул.Агибалова, 78.8 мая в Самаре работает более 40 дежурных офисов. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».9 мая работают дежурные офисы по адресам:- ул.Аэродромная 50,- ул.Советской Армии 239.Жители других городов области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения. С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».С 10 мая все офисы работают в обычном режиме. Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом «Сбербанк Онлайн».