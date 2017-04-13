Поволжский банк ПАО Сбербанк рассказал о мероприятиях по повышению доступности услуг для слабовидящих клиентов
В Самарской областной библиотеке для слепых прошла встреча руководителей Поволжского банка со слабовидящими и слепыми клиентами, а также представителями организаций, которые оказывают помощь и занимаются реабилитацией людей с инвалидностью по зрению.
С помощью специального голосового чата к встрече присоединились участники из других городов России: Волгоград, Пенза, Ульяновск и Астрахань. Особенностью встречи стала skype-конференция с жителями Израиля и Германии, которые рассказали о местных особенностях работы банков со слабовидящими клиентами.
Одной из главных тем встречи стала доступность банковских услуг для слепых и слабовидящих. Заместитель председателя Поволжского банка Светлана Арнаутова рассказала о работе, которая проводится в Поволжском банке для повышения качества обслуживания клиентов, имеющих инвалидность.
- Сбербанк дорожит каждым клиентом, поэтому важная цель – обеспечить одинаково качественные условия для всех, в частности для клиентов с инвалидностью. Это комплексная работа, которая начинается от входа в офис банка и заканчивается предоставлением полного комплекса банковских услуг, — отметила Светлана Арнаутова.
Участникам встречи был презентован и роздан специальный информационный буклет, часть которого выполнена шрифтом Брайля. Буклет содержит всю необходимую информацию о банковских услугах: потребительских кредитах, социальной карте и популярных вкладах. Также в буклете содержится информация по факсимиле и правилах его использования. Важным дополнением буклета стал список с адресами адаптированных для слабовидящих клиентов офисов и устройств самообслуживания на территории Самарской области.
- Встреча такого высокого уровня была первой в Самарской области. На ней собрались руководители и специалисты Поволжского банка ПАО Сбербанк, руководители общественных организаций, предприятий, государственных учреждений, занимающихся проблемами инвалидов по зрению. На встрече были обозначены направление деятельности Сбербанка по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к услугам банка. Определен круг вопросов и задач, которые банку необходимо решить, чтобы помещения банка и услуги были полностью доступны для незрячих. Такая встреча это первый и серьезный шаг в начале сотрудничества организаций, представляющих интересы незащищенных слоев населения и банковских структур. Позитивные результаты данного сотрудничества можно определить на много лет вперед, — подвела итоги круглого стола директор Самарской областной библиотеки для слепых Валентина Тюгашова.
С помощью специального голосового чата к встрече присоединились участники из других городов России: Волгоград, Пенза, Ульяновск и Астрахань. Особенностью встречи стала skype-конференция с жителями Израиля и Германии, которые рассказали о местных особенностях работы банков со слабовидящими клиентами.
Одной из главных тем встречи стала доступность банковских услуг для слепых и слабовидящих. Заместитель председателя Поволжского банка Светлана Арнаутова рассказала о работе, которая проводится в Поволжском банке для повышения качества обслуживания клиентов, имеющих инвалидность.
- Сбербанк дорожит каждым клиентом, поэтому важная цель – обеспечить одинаково качественные условия для всех, в частности для клиентов с инвалидностью. Это комплексная работа, которая начинается от входа в офис банка и заканчивается предоставлением полного комплекса банковских услуг, — отметила Светлана Арнаутова.
Участникам встречи был презентован и роздан специальный информационный буклет, часть которого выполнена шрифтом Брайля. Буклет содержит всю необходимую информацию о банковских услугах: потребительских кредитах, социальной карте и популярных вкладах. Также в буклете содержится информация по факсимиле и правилах его использования. Важным дополнением буклета стал список с адресами адаптированных для слабовидящих клиентов офисов и устройств самообслуживания на территории Самарской области.
- Встреча такого высокого уровня была первой в Самарской области. На ней собрались руководители и специалисты Поволжского банка ПАО Сбербанк, руководители общественных организаций, предприятий, государственных учреждений, занимающихся проблемами инвалидов по зрению. На встрече были обозначены направление деятельности Сбербанка по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к услугам банка. Определен круг вопросов и задач, которые банку необходимо решить, чтобы помещения банка и услуги были полностью доступны для незрячих. Такая встреча это первый и серьезный шаг в начале сотрудничества организаций, представляющих интересы незащищенных слоев населения и банковских структур. Позитивные результаты данного сотрудничества можно определить на много лет вперед, — подвела итоги круглого стола директор Самарской областной библиотеки для слепых Валентина Тюгашова.
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