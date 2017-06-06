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Повара и бариста Самары сразятся за звание лучшего

Конкурс «Битва самарских рестораторов» пройдет во вторник, 6 июня и в среду, 7 июня, на площадке ресторанного комплекса «Три оленя» (Московское шоссе, 2В).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, программа конкурса включает в себя деловую часть (мастер-классы, семинары и лекции), а также сам конкурс профессионального мастерства в четырех профессиональных номинациях: официант, повар, бармен, бариста.

Участники конкурса смогут не только получить оценку своего мастерства, но и получат возможность профессиональных консультаций от авторитетных экспертов индустрии. В Самару приедут ведущие специалисты отрасли. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте конкурса: http://restobitva.ru/.
Дата: 6 июня 2017 , 13:54
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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