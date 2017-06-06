Повара и бариста Самары сразятся за звание лучшего

Как сообщает пресс-служба областного правительства, программа конкурса включает в себя деловую часть (мастер-классы, семинары и лекции), а также сам конкурс профессионального мастерства в четырех профессиональных номинациях: официант, повар, бармен, бариста.Участники конкурса смогут не только получить оценку своего мастерства, но и получат возможность профессиональных консультаций от авторитетных экспертов индустрии. В Самару приедут ведущие специалисты отрасли. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте конкурса: http://restobitva.ru/.