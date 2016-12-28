Потребительские кредиты открывают новые возможности
Согласно опросу «Левада-Центра» в 2017 году более 53% россиян ждут счастливых перемен. С новогодней акцией Сбербанка по потребительским кредитам положительные изменения становятся ближе — до 31 января 2017 года дисконт по сравнению со ставками базовой линейки составляет до 7 процентных пунктов.
В рамках акции «Одобряем мечты!» ставки по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляют 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Заморожены и снижены до 14,9% и 16,9% ставки по продукту «Потребительский кредит без обеспечения». По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» ставки составляют 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях после подтверждения. Ставки одинаковы для постоянных и новых клиентов Сбербанка.
Процесс получения кредита также упростился. Новым клиентам нужно принести в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Клиентам, которые получают зарплату на карту Сбербанка, достаточно только паспорта. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты». С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru
В Поволжском банке отмечают рост спроса на кредиты со сниженной ставкой накануне новогодних праздников. По данным пресс службы банка, с января 2016 года заключено более 1,1 миллиона кредитных договоров, а общая доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50%.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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В рамках акции «Одобряем мечты!» ставки по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляют 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Заморожены и снижены до 14,9% и 16,9% ставки по продукту «Потребительский кредит без обеспечения». По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» ставки составляют 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях после подтверждения. Ставки одинаковы для постоянных и новых клиентов Сбербанка.
Процесс получения кредита также упростился. Новым клиентам нужно принести в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Клиентам, которые получают зарплату на карту Сбербанка, достаточно только паспорта. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты». С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru
В Поволжском банке отмечают рост спроса на кредиты со сниженной ставкой накануне новогодних праздников. По данным пресс службы банка, с января 2016 года заключено более 1,1 миллиона кредитных договоров, а общая доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50%.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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