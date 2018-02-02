Пострадавшим в ДТП с фурой и Опелем потребовалась помощь спасателей
Авария произошла в четверг, 1 февраля, примерно в 8:00 в Сызранском районе на 910 км трассы М-5 «Урал».
При столкновении фуры DAF и автомобиля Опель двое пассажиров легковой машины серьёзно пострадали. Спасатели оказали первую помощь травмированным пассажирам и передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Подробности ДТП выясняются, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
При столкновении фуры DAF и автомобиля Опель двое пассажиров легковой машины серьёзно пострадали. Спасатели оказали первую помощь травмированным пассажирам и передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Подробности ДТП выясняются, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
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