Последствия сильного снегопада в Самаре продолжают устранять 168 единиц техники

За сутки с улиц Самары вывезли более 1,5 тысячи тонн снега. На дорогах использовали 560 тонн песко-соляной смеси и реагентов.Минувшей ночью на дорожной сети работали 178 единиц техники. Сейчас улицы города убирают с помощью 168 машин. В некоторых районах Самары дворники управляющих компаний вышли на работу в четыре часа утра.Для того, чтобы избежать сбоев в работе общественного транспорта, ночью трамвайные пути расчищали шесть спецтрамваев из городского депо и еще по одному трамваю из других парков (Северного и Кировского). Рано утром в среду, 6 декабря, перед выездом первых маршрутов на линию, пути также расчищали спецтрамваи.