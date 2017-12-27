Последствия порыва тепломагистрали на Стара-Загоре устранят к утру
Коммунальная авария произошла во вторник, 26 декабря, Стара-Загора в районе дома №159. Сотрудниками «ПТС» было установлено, что ее причиной стало повреждение темпломагистрали диаметром 800 мм.
По сообщению пресс-службы городской администрации, авария затронула 108 жилых многоквартирных домов и 4 объекта социальной сферы. Сотрудники «ПТС» в экстренном порядке вывели из работы поврежденный участок теплосети и перевели объекты на резервную схему теплоснабжения. Принятые меры позволили сохранить температуру в квартирах в районе 18-22 градусов и не допустить прекращения подачи горячей воды в дома.
Уже в первый день после вступления в должность главы города для осуществления личного контроля за устранением последствий порыва тепломагистрали на место происшествия выехала Елена Лапушкина. По ее словам, сейчас предпринимаются все необходимые шаг для ее устранения.
- На особом контроле находится температурный режим в квартирах горожан, особенно – в местах жительства людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители районной администрации уже побывали в квартирах маломобильных самарцев и оценили ситуацию, - сказала она.
По словам специалистов, восстановить работу теплосети в штатном режиме планируется к утру среды, 27 декабря. Конкретное время зависит от характера повреждений.
По сообщению пресс-службы городской администрации, авария затронула 108 жилых многоквартирных домов и 4 объекта социальной сферы. Сотрудники «ПТС» в экстренном порядке вывели из работы поврежденный участок теплосети и перевели объекты на резервную схему теплоснабжения. Принятые меры позволили сохранить температуру в квартирах в районе 18-22 градусов и не допустить прекращения подачи горячей воды в дома.
Уже в первый день после вступления в должность главы города для осуществления личного контроля за устранением последствий порыва тепломагистрали на место происшествия выехала Елена Лапушкина. По ее словам, сейчас предпринимаются все необходимые шаг для ее устранения.
- На особом контроле находится температурный режим в квартирах горожан, особенно – в местах жительства людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители районной администрации уже побывали в квартирах маломобильных самарцев и оценили ситуацию, - сказала она.
По словам специалистов, восстановить работу теплосети в штатном режиме планируется к утру среды, 27 декабря. Конкретное время зависит от характера повреждений.
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