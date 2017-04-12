Последняя выставка современного искусства в проекте «Волга. Ноль» пройдет в самарском музее
13 апреля в музее им. Алабина откроется выставка Алисы Николаевой No time no matter («Нет времени нет значения/материи»).
По словам организаторов, объекты и перформансы Алисы Николаевой отличаются стремлением к зрительскому вовлечению и сильны загадочностью, лиризмом и доверительностью. Ее новый проект - это видеоинсталляция из трех проекций, а также аудиоряда, объединяющего все видео. Каждое видео не больше 20 секунд, замедлено в три раза и зациклено в бесконечную петлю.
- No time no matter - это работа о состоянии «между», о постсоветском пространстве, - рассказывает художник. - Меня вырастил дед - советский летчик. No time no matter - ностальгия о никогда не прожитом прошлом, о котором ты знаешь только из рассказов или старых фото в журналах.
Выставка - финальная часть программы персональных выставок современных художников Средней Волги «Волга. Ноль», созданной Средневолжским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры Самарской области. Программа направлена на раскрытие творческих стратегий современных авторов Средней Волги.
Вход свободный, 12+.
По словам организаторов, объекты и перформансы Алисы Николаевой отличаются стремлением к зрительскому вовлечению и сильны загадочностью, лиризмом и доверительностью. Ее новый проект - это видеоинсталляция из трех проекций, а также аудиоряда, объединяющего все видео. Каждое видео не больше 20 секунд, замедлено в три раза и зациклено в бесконечную петлю.
- No time no matter - это работа о состоянии «между», о постсоветском пространстве, - рассказывает художник. - Меня вырастил дед - советский летчик. No time no matter - ностальгия о никогда не прожитом прошлом, о котором ты знаешь только из рассказов или старых фото в журналах.
Выставка - финальная часть программы персональных выставок современных художников Средней Волги «Волга. Ноль», созданной Средневолжским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры Самарской области. Программа направлена на раскрытие творческих стратегий современных авторов Средней Волги.
Вход свободный, 12+.
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