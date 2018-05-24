Последний звонок в центре Самары отмечают около трех тысяч человек
В четверг, 24 мая, в городе проходит шествие выпускников.
В нем принимают участие почти три тысячи человек. Выпускники вместе с учителями пройдут по Ленинградской от Молодогвардейской до первой очереди набережной, а затем до Некрасовской.
На протяжении всего маршрута работают тематические площадки «Самара историческая», «Самара театральная», «Самара космическая», «Самара футбольная», «Самара будущего». Перед школьниками выступят музыканты и актеры.
На набережной, в районе Некрасовского спуска, пройдет праздничный концерт и флэш-моб выпускников. Здесь прозвучит последний звонок. В небо запустят воздушные шары.
В нем принимают участие почти три тысячи человек. Выпускники вместе с учителями пройдут по Ленинградской от Молодогвардейской до первой очереди набережной, а затем до Некрасовской.
На протяжении всего маршрута работают тематические площадки «Самара историческая», «Самара театральная», «Самара космическая», «Самара футбольная», «Самара будущего». Перед школьниками выступят музыканты и актеры.
На набережной, в районе Некрасовского спуска, пройдет праздничный концерт и флэш-моб выпускников. Здесь прозвучит последний звонок. В небо запустят воздушные шары.
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