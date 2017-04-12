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После тепловых испытаний в Самаре начнут подключать дома к горячему водоснабжению

В ходе них сегодня на пересечении проспекта Кирова и Ташкентской было выявлено повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм.

Как сообщает пресс-служба ОАО «ПТС», на данный момент проведены земляные работы, а также близки к завершению сварочные работы на теплотрассе. Горячее водоснабжение для потребителей планируют восстановить к завтрашнему дню.
Дата: 11 апреля 2017 , 22:57
150
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: паблик «Подслушано Самара» в социальной сети»ВКонтакте»
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