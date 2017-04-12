После тепловых испытаний в Самаре начнут подключать дома к горячему водоснабжению
В ходе них сегодня на пересечении проспекта Кирова и Ташкентской было выявлено повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм.
Как сообщает пресс-служба ОАО «ПТС», на данный момент проведены земляные работы, а также близки к завершению сварочные работы на теплотрассе. Горячее водоснабжение для потребителей планируют восстановить к завтрашнему дню.
Как сообщает пресс-служба ОАО «ПТС», на данный момент проведены земляные работы, а также близки к завершению сварочные работы на теплотрассе. Горячее водоснабжение для потребителей планируют восстановить к завтрашнему дню.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
11 апреля 2017
197
11 апреля 2017
191
11 апреля 2017
1191
1
11 апреля 2017
217
11 апреля 2017
163
11 апреля 2017 , 22:57
150
В ходе них сегодня на пересечении проспекта Кирова и Ташкентской было выявлено повреждение...
11 апреля 2017 , 22:42
159
Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и воспитанница самарского Центра спортивной подготовки...
11 апреля 2017 , 20:48
197
Его опубликовал медиаресурс «Живой город».
11 апреля 2017 , 17:35
191
Такие данные были озвучены на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской...
11 апреля 2017 , 16:56
193
Напомним , вирус был зафиксирован в середине марта этого года в деревне Гремячка...
11 апреля 2017 , 16:28
1191
Сегодня на пленарном заседании Тольяттинской городской думы стало известно имя нового мэра города.
11 апреля 2017 , 16:01
242
Список зон в Самаре, где существует риск подтопления, будет составлен после 15 апреля.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19 марта 2017
4647
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4552
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
29 марта 2017
3417
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
31 марта 2017
3110
Об этом sgpress.ru сообщили в Следственном комитете следственного управления РФ по Самарской...
3 апреля 2017
612
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
976
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
749
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
777
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...