После окончания ЧМ-2018 отремонтируют улицы Лесную и Солнечную

Капитальное решение



В конце июля стартует капитальный ремонт Заводского шоссе в границах улиц XXII Партсъезда и Земеца. Работы проведут в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сначала в планах было обновить «картами» меньшую площадь проезжей части. Но по просьбам жителей фронт работ расширят. Проект, разработанный в 2015 году по заказу городских властей, уже скорректирован. Достигнута договоренность с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о дополнительном финансировании.



Начать работы на Заводском шоссе планируют после 20 июля. Полностью участок обновят в течение двух дорожно-строительных сезонов - 2018 и 2019 годов. По мнению специалистов, после капитального ремонта вырастет пропускная способность дороги, расположенной в промышленной зоне города.



Где «карты» лягут



Также в Самаре по федеральному проекту проходит ремонт других автомобильных дорог. Бригады компании-подрядчика ООО «НПФ «XXI Век» трудятся сразу на нескольких участках проспекта Карла Маркса: от Ракитовского шоссе до улицы Алма-Атинской, далее - до Ташкентской и от Ташкентской до проспекта Кирова. Дорогу приводят в порядок «картами» свыше 100 погонных метров.



Общая площадь взятых в работу участков составляет примерно 3,5 километра. После фрезерования подрядчик укладывает новый слой дорожного полотна. Толщина покрытия - пять сантиметров. Специалисты применяют высокопрочный мелкозернистый асфальтобетон.



- Профиль сложный, приходится отводить воду, чтобы она не скапливалась на проезжей части. Также предусмотрена замена люков 25 смотровых и 15 дождеприемных колодцев, - рассказал мастер дорожно-строительного участка Александр Мячин.



Кроме того, в соответствии с муниципальным контрактом подрядная организация приведет в порядок подъездные «карманы» у остановок общественного транспорта. Будет выполнен ремонт и на примыканиях к улицам-поперечникам. Полностью территорию по проспекту Карла Макса обновят до конца июля. Всего в этом сезоне от ям, колейности и других дефектов с помощью «карточного» ремонта избавят порядка 80 участков самарских дорог. Половина объема будет выполнена по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».



Успеть вовремя



На 15 улицах работы уже завершены, что составляет 44% от плана этого года. Например, готовы улицы Буянова, Ново-Вокзальная, Кабельная, Солнечная, Сергея Лазо, Симферопольская, Чернореченская, Литвинова, Макаренко, Стара-Загора, переулок Саратовский, Новокуйбышевское шоссе и другие.



- Сейчас мы не выполняем ремонт на гостевых и туристических маршрутах, чтобы не мешать проведению Чемпионата мира по футболу. После 15 июля темпы будут заметно усилены. По муниципальному контракту срок завершения «карточного» ремонта - 30 сентября. Но подрядчики взяли на себя повышенные обязательства. С основными работами обещают справиться раньше срока - в начале первого осеннего месяца, - сообщил заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.



Общая площадь работ составит свыше 432 тысяч квадратных метров. В перечне объектов - участки, расположенные практически во всех районах города.



Маршруты изменятся



На время капитального ремонта движение на Заводском шоссе будет организовано по временной схеме - по одной полосе в каждом направлении. Трамваи будут ходить по укороченным маршрутам.



Трамвайный маршрут №2 будет следовать от Постникова оврага до улицы Красных Коммунаров.

Трамвайный маршрут №3 - от Хлебной площади до Красных Коммунаров.

Трамвайный маршрут №12 - от Барбошиной поляны до Красных Коммунаров.

Трамвайный маршрут №19 - от улицы Фадеева до Красных Коммунаров.

Трамвайный маршрут №21 - от Барбошиной поляны до Красных Коммунаров.

Троллейбусный маршрут №10 временно приостановит работу. Движение автобусных марш-

рутов №№21, 29, 30, 38, 47, 55, 207, 213, 266 будет осуществляться без изменений, по одной полосе в каждую сторону.



Власти просят жителей и гостей Самары с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать маршруты, учитывая ограничения.