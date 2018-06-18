После матча Сербия - Коста-Рика с "Самара Арены" на автобусах и трамваях вывезли 35 тысяч человек

В воскресенье, 17 июня, на "Самара Арене" состоялся первый матч Чемпионата мира по футболу. Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0. Матч посетили 41432 зрителя. На стадион на городских автобусах и трамваях приехали 26,4 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.- 15,3 тысячи прибыли на трамваях, еще 11,1 тысяча - на автобусах. После матча на общественном транспорте от "Самара Арены" уехали 34,9 тысячи человек. 19,6 тысячи - на трамваях и 15,3 тысячи - на автобусах, - рассказал глава дептранса.Добавим, что в зоне ответственности городских властей находится поддержание порядка на последней миле нового стадиона. По данным администрации, после игры Сербия - Коста-Рика там собрали 63 кубометра мусора.