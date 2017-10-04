После ЧМ-18 на содержание стадиона в Самаре планируют тратить средства из федерального бюджета
В правительстве РФ проработан вопрос о дальнейшем использовании тренировочных площадок, определены детско-юношеские спортивные школы, которые будут базироваться на строящихся объектах.
По мнению министра спорта РФ Павла Колобкова, в настоящее время, учитывая поэтапность становления экономики стадионов, необходимо актуализировать ранее утверждённую концепцию наследия.
- При этом целесообразно рассмотреть начиная с 2019 года выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат стадионов в Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, - отметил он.
По мнению министра спорта РФ Павла Колобкова, в настоящее время, учитывая поэтапность становления экономики стадионов, необходимо актуализировать ранее утверждённую концепцию наследия.
- При этом целесообразно рассмотреть начиная с 2019 года выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат стадионов в Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, - отметил он.
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