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После ЧМ-18 на содержание стадиона в Самаре планируют тратить средства из федерального бюджета

В правительстве РФ проработан вопрос о дальнейшем использовании тренировочных площадок, определены детско-юношеские спортивные школы, которые будут базироваться на строящихся объектах.

По мнению министра спорта РФ Павла Колобкова, в настоящее время, учитывая поэтапность становления экономики стадионов, необходимо актуализировать ранее утверждённую концепцию наследия.

- При этом целесообразно рассмотреть начиная с 2019 года выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат стадионов в Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, - отметил он. 
Дата: 3 октября 2017 , 21:29
197
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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Лента новостей
3 октября 2017 , 21:29
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В правительстве РФ проработан вопрос о дальнейшем использовании тренировочных площадок,...
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