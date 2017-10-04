После ЧМ-18 на содержание стадиона в Самаре планируют тратить средства из федерального бюджета

По мнению министра спорта РФ Павла Колобкова, в настоящее время, учитывая поэтапность становления экономики стадионов, необходимо актуализировать ранее утверждённую концепцию наследия.- При этом целесообразно рассмотреть начиная с 2019 года выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат стадионов в Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, - отметил он.