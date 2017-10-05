После ЧМ-18 лесной массив возле «Самара Арены» превратится в парк

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.После окончания мирового первенства лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, превратится в парковую зону площадью 87 га. Здесь построят пешеходные маршруты, оборудованные навигационной системой, велодорожки, разобьют английский парк, газоны с автополивом, будет организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.