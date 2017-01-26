Порядок предоставления ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммуналки

Во встрече приняли участие председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губернской думы Марина Сидухина, главный консультант управления организации социальных выплат регионального министерства социально-демографической и семейной политики Евгения Власюк, партийцы, председатели ТОСов, ТСЖ, активисты-общественники.Главным вопросом стало разъяснение и обсуждение изменений федерального и регионального законодательства, связанных с получением населением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.Новый порядок выплаты льгот действует с 1 января 2017 года. Теперь вместо ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) граждане, имеющие право на указанные льготы, будут получать компенсацию уплаченных средств.- Начисление компенсации производится только по факту оплаты коммунальных услуг или других платежей, на которые гражданин имеет льготу, - поясняет Евгения Власюк. - Это означает, что каждый собственник должен заплатить полную сумму, указанную в квитанции, после чего он получит «возврат» средств в установленном для него размере.Важно отметить, что если раньше при расчете суммы выплаты за основу брали региональный стандарт - усредненный показатель для различных типов жилья, то теперь сумма компенсации рассчитывается конкретно для каждого гражданина с учетом его жилищных условий, наличия/отсутствия приборов учета и, главное, наличия/отсутствия задолженности по платежам.- Очень важно донести до населения, что, согласно новому закону, должники лишают себя права на получение компенсации, - комментирует Марина Сидухина. - Однако учитывая непростое финансовое положение, в котором зачастую оказываются именно льготники, решить вопрос о начислении компенсации положительно все-таки можно даже при наличии долгов. Для этого нужно представить в органы соцзащиты соглашение, заключенное с ресурсоснабжающей организацией, перед которой имеется задолженность, где будут указаны порядок и график погашения долга. Если собственник будет придерживаться этого графика и аккуратно вносить платежи, то компенсацию начислят на общих основаниях.Еще один момент, который вызывает волнения населения, - сроки начисления компенсации. Действительно, большинство жителей Самары еще не получили положенной выплаты. Это связано с тем, что не все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании заключили с министерством социально-демографической и семейной политики соглашение об информационном сотрудничестве. Дело в том, что именно от них поступают данные о том, совершил ли собственник текущий платеж и в каком размере. Эти сведения фиксируются в информационной базе, и на их основе производится начисление компенсации.- Если льготник, не имеющий задолженностей, до конца месяца не получит компенсацию, ему следует обратиться в органы соцзащиты, где каждая подобная ситуация будет рассматриваться индивидуально, - говорит Евгения Власюк. - На сегодняшний день в области работает более 1500 компаний, предоставляющих коммунальные услуги, и с теми из них, кто уклоняется от информационного сотрудничества, ведется плотная работа на уровне областного правительства. В любом случае ни один льготник не останется без положенной выплаты, даже если она придет с некоторым опозданием.С 30% до 50% увеличился размер компенсации расходов на оплату ЖКУ для многодетных семей- Вступление в силу нового закона - процесс сложный. Разобраться в ситуации и перестроиться гражданам непросто, однако такие меры людей дисциплинируют. Если раньше выплату получали все льготники, вне зависимости от того, на что тратились эти средства, то теперь она приобрела адресный характер, целевое назначение. Мы должны продолжать активную работу по информированию населения, разъяснению введенных новшеств. Семинары на эту тему будут и в дальнейшем проводиться на местах по всей территории области.