Помощница судьи сядет на 2,5 года в тюрьму за мошенничество

18 февраля прошлого года в ходе очередной встречи обвиняемая получила денежные средства в размере 150 тысяч рублей рублей, после чего была задержана сотрудниками регионального Управления ФСБ России. В этот же день в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.В ходе предварительного следствия 43-летняя женщина свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. 27 декабря прошлого года решением Кировского районного суда Самары она была признана виновной. Ей было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.9 января этого года представителем виновной была подана апелляционная жалоба на решение суда. 15 марта по итогам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.