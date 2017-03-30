Помощница судьи сядет на 2,5 года в тюрьму за мошенничество
Установлено, что в 2015 году к подсудимой обратилась жительница одного из регионов с просьбой оказать юридическую консультацию по возбужденному в отношении нее уголовному делу. Подозреваемая, в свою очередь, предложила посодействовать в смягчении приговора, попросив за это 150 тысяч рублей, не имея при этом намерений исполнить обязательства.
18 февраля прошлого года в ходе очередной встречи обвиняемая получила денежные средства в размере 150 тысяч рублей рублей, после чего была задержана сотрудниками регионального Управления ФСБ России. В этот же день в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.
В ходе предварительного следствия 43-летняя женщина свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. 27 декабря прошлого года решением Кировского районного суда Самары она была признана виновной. Ей было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
9 января этого года представителем виновной была подана апелляционная жалоба на решение суда. 15 марта по итогам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
18 февраля прошлого года в ходе очередной встречи обвиняемая получила денежные средства в размере 150 тысяч рублей рублей, после чего была задержана сотрудниками регионального Управления ФСБ России. В этот же день в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.
В ходе предварительного следствия 43-летняя женщина свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. 27 декабря прошлого года решением Кировского районного суда Самары она была признана виновной. Ей было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
9 января этого года представителем виновной была подана апелляционная жалоба на решение суда. 15 марта по итогам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
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