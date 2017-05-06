Помогают или мешают? Почему предприниматели недовольны работой общественников
Самарские предприниматели жалуются на общественные организации, которые специализируются на защите прав потребителей.
В губернии таких объединений около полусотни. Коммерсанты говорят, что те устраивают неожиданные проверки и мешают работать. Недавно эту тему обсудили на заседании комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты Самарской области.
Региональная Торгово-промышленная палата изучала этот вопрос в течение последнего года. Советник президента ТПП Владимир Ростовцев рассказал: в российском законодательстве весьма расплывчатые положения о том, что общественные объединения свободны в определении форм и методов своей деятельности. В результате некоторые организации, проводя проверки, ведут себя, по словам коммерсантов, некорректно, делают то, что не входит в их компетенцию, и якобы не защищают интересы потребителей, а только преследуют личную выгоду.
В губернии таких объединений около полусотни. Коммерсанты говорят, что те устраивают неожиданные проверки и мешают работать. Недавно эту тему обсудили на заседании комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты Самарской области.
Региональная Торгово-промышленная палата изучала этот вопрос в течение последнего года. Советник президента ТПП Владимир Ростовцев рассказал: в российском законодательстве весьма расплывчатые положения о том, что общественные объединения свободны в определении форм и методов своей деятельности. В результате некоторые организации, проводя проверки, ведут себя, по словам коммерсантов, некорректно, делают то, что не входит в их компетенцию, и якобы не защищают интересы потребителей, а только преследуют личную выгоду.
- К региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей поступает масса обращений по фактам вымогательства со стороны этих общественных организаций. Их представители превышают полномочия, создают ажиотаж в торговых точках, парализуют работу, настойчиво предлагают проведение платного обучения сотрудников, - отметил Владимир Ростовцев. - К сожалению, предприниматели считают, что подчас проще откупиться и не вступать в официальные тяжбы. Президент Торгово-промышленной палаты, председатель профильной комиссии Общественной палаты Валерий Фомичев рассказал, что состоялись выездные мероприятия в муниципальных образованиях области, семинары с участием предпринимателей, представителей органов местного самоуправления и контрольно-надзорных органов. В итоге в губернскую думу направлены предложения о внесении изменений в федеральный закон «О защите прав потребителей», чтобы регламентировать деятельность общественных организаций. Сейчас депутаты изучают эту инициативу.
Заместитель председателя Общественной палаты Константин Титов обратил внимание на то, что на полках магазинов множество некачественных товаров, продуктов с истекшим сроком годности. Общественные организации преимущественно занимаются выявлением именно таких нарушений. Их рекомендации могут быть полезны самим предпринимателям, возможно, кому-то из коммерсантов нужно и поучиться, как правильно работать.
- Обижается на общественные организации тот, кто в чем-то виноват. Если предприниматель порядочный, честный, то и у общественников нет претензий. Такой скажет: пожалуйста, проверяйте, - уверен Константин Титов.
По его мнению, речь должна идти не об ограничении деятельности общественных организаций по защите прав потребителей, а о систематизации их работы. И предприниматели все-таки должны исправлять свои ошибки, трудиться по закону, следить за качеством товаров.
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