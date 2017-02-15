Полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб возвращается в «Крылья Советов»
На правах свободного агента известный 35-летний белорусский футболист переходит из борисовского БАТЭ в самарский клуб.
Глеб уже выступал за нашу команду в первой половине 2012 года. Напомним, что кроме лондонского «Арсенала», он выступал за клубы Германии, Турции и Белоруссии.
– Александр Глеб проходит медицинское обследование в "Крыльях Советов", – рассказал «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков. – Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.
Но это еще не все приобретения волжан. Стало известно, что столичный «Спартак» согласился отдать полузащитника Александра Зуева самарцам на правах аренды до конца сезона. Председатель попечительского совета клуба Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что опции выкупа 20-летнего футболиста в договоре не предусмотрено. В первой части сезона Зуев провел шесть матчей в чемпионате России, отличившись одной голевой передачей.
Также готов подписать контракт с самарцами полузащитник «Томи» Павел Кудряшов. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел в чемпионате России семь игр, но результативными действиями не отметился.
Глеб уже выступал за нашу команду в первой половине 2012 года. Напомним, что кроме лондонского «Арсенала», он выступал за клубы Германии, Турции и Белоруссии.
– Александр Глеб проходит медицинское обследование в "Крыльях Советов", – рассказал «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков. – Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.
Но это еще не все приобретения волжан. Стало известно, что столичный «Спартак» согласился отдать полузащитника Александра Зуева самарцам на правах аренды до конца сезона. Председатель попечительского совета клуба Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что опции выкупа 20-летнего футболиста в договоре не предусмотрено. В первой части сезона Зуев провел шесть матчей в чемпионате России, отличившись одной голевой передачей.
Также готов подписать контракт с самарцами полузащитник «Томи» Павел Кудряшов. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел в чемпионате России семь игр, но результативными действиями не отметился.
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