Полумиллионными посетителями Фанфеста стала семья из Самары

В субботу, 7 июля, Фанфест посетил 500-тысячный болельщик. Им стал Ярослав Есаулов. Он пришел в фан-зону со своей семьей. В подарок им вручили билеты на VIP-трибуну. С нее они будут наблюдать за трансляцией четвертьфинального матча сборных России и Хорватии.Ярослав со своей женой и дочкой впервые пришли на Фанфест. До этого семья посетила все игры Чемпионата мира по футболу в Самаре.