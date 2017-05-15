Полуголые девушки в цепях. Самарскому УФАС не понравилась откровенная реклама ресторана

В антимонопольный орган обратился житель города.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, мужчина пожаловался, что на стене здания на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина размещены непристойные рекламные баннеры клуба «Пабло Эскобар». На них были изображены женщины в нижнем белье с наручниками и цепями на фоне заводского оборудования.



Эксперты пришли к выводу, что данная реклама нарушает требования Федерального закона «О рекламе». В соответствии с ним в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении пола. За нарушение законодательства о рекламе директор ООО «Феникс» получила предупреждение.