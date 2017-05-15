15 мая 2017 года,
11:12
$ 57.16    62.09   Нефть 50.91 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Полуголые девушки в цепях. Самарскому УФАС не понравилась откровенная реклама ресторана

В антимонопольный орган обратился житель города.
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, мужчина пожаловался, что на стене здания на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина размещены непристойные рекламные баннеры клуба «Пабло Эскобар». На них были изображены женщины в нижнем белье с наручниками и цепями на фоне заводского оборудования.

Эксперты пришли к выводу, что данная реклама нарушает требования Федерального закона «О рекламе». В соответствии с ним в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении пола. За нарушение законодательства о рекламе директор ООО «Феникс» получила предупреждение.
 
Дата: 15 мая 2017 , 11:06
23
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
15 мая 2017
23
Полуголые девушки в цепях. Самарскому УФАС не понравилась откровенная реклама ресторана
Потребителям нескольких районов Самары вернули горячую воду
15 мая 2017
94
Потребителям нескольких районов Самары вернули горячую воду
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн появился главный врач
15 мая 2017
107
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн появился главный врач
Самарец стал донором костного мозга для ребенка
15 мая 2017
103
Самарец стал донором костного мозга для ребенка
Двое погибли в столкновении Шевроле со световой опорой
15 мая 2017
186
Двое погибли в столкновении Шевроле со световой опорой
В ГИБДД Самары справились с последствиями атаки вируса и вернулись к работе
15 мая 2017
143
В ГИБДД Самары справились с последствиями атаки вируса и вернулись к работе
Самарцы смогут увидеть прямую трансляцию спектакля Малого театра
14 мая 2017
388
Самарцы смогут увидеть прямую трансляцию спектакля Малого театра
Трамвай сошел с рельсов и развернулся на дороге в Самаре
13 мая 2017
2735
Трамвай сошел с рельсов и развернулся на дороге в Самаре
Из-за вирусной атаки ГИБДД в Самаре временно не выдает права и автономера
13 мая 2017
403
Из-за вирусной атаки ГИБДД в Самаре временно не выдает права и автономера
Лента новостей
15 мая 2017 , 11:06
23
Полуголые девушки в цепях. Самарскому УФАС не понравилась откровенная реклама ресторана
В антимонопольный орган обратился житель города.
15 мая 2017 , 10:44
94
Потребителям нескольких районов Самары вернули горячую воду
Закончился первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей, который прошел с 10 по 13 мая.
15 мая 2017 , 10:25
107
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн появился главный врач
С 12 мая на должность начальника ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для...
15 мая 2017 , 10:21
103
Самарец стал донором костного мозга для ребенка
В Санкт-Петербурге успешно прошла трансплантация костного мозга девочке.
15 мая 2017 , 09:25
186
Двое погибли в столкновении Шевроле со световой опорой
ДТП было зарегистрировано в ночь с воскресенья на понедельник, 15 мая, в Тольятти. Прибывшие...
15 мая 2017 , 09:21
143
В ГИБДД Самары справились с последствиями атаки вируса и вернулись к работе
12 мая из-за вируса в Самаре была временно приостановлена выдача прав и автономеров жителям. В...
14 мая 2017 , 09:02
388
Самарцы смогут увидеть прямую трансляцию спектакля Малого театра
20 мая в 19.00 в ЦРК «Художественный» состоится прямая трансляция комедии «На...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5362
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4996
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
4829
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
25 апреля 2017
3482
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
5 мая 2017
514
2
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
6 мая 2017
283
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
5 мая 2017
540
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
2657
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.