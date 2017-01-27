Получить водительские права и зарегистрировать автомобиль теперь можно с 30%-ной скидкой

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, согласно ему физлица могут оплатить госпошлину со скидкой при совершении регистрационных действий с транспортом, а также при обмене и получении водительских удостоверений в случае подачи заявления через единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru.Условием для получения скидки служит оплата по безналичной форме посредством банковской карты, телефона либо электронного кошелька.