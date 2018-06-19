Полторы тысячи книг пополнили книжный шкаф в Струковском саду

В коллекции классическая литература, книги по краеведению и произведения самарских авторов, например, Эдуарда Кондратова. Ее разместят в специальном книжном шкафу. Рядом с ним оборудована площадка. По вторникам и четвергам с 11:00 до 13:00 там будут проводиться литературные чтения, мастер-классы, игротеки, занимательные программы для юных читателей.Буккроссинг — общественное движение, зародившееся в Германии в начале 21 века и быстро набирающее популярность не только среди опытных книголюбов. Процесс буккроссинга состоит из простейшего действия, основанного на принципе «прочитал — отдай другому».