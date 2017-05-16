Полпред президента в ПФО Михаил Бабич: «45% иностранных граждан в округе работают без разрешительных документов»

Николай Патрушев призвал антитеррористические комиссии регионов первоочередное внимание уделять местам массового пребывания людей и общественной инфраструктуре, особенно в преддверии матчей Кубка конфедераций, Чемпионата мира по футболу 2018 года и кампании по выборам президента России.Также он попросил обратить внимание на рост преступлений террористической и экстремистской направленности, сохранение вербовочной активности. Секретарь Совбеза РФ отметил, что в Интернете продолжается настойчивая идеологическая обработка населения, в основном молодежи, которая не имеет жизненного опыта.Особую опасность, по его словам, представляют граждане, причастные к деятельности международных террористических организаций.- По имеющимся данным, в составе террористических структур за пределами страны, главным образом на территории Сирии, находятся свыше 400 жителей округа, — сказал Николай Патрушев.А Михаил Бабич акцентировал внимание на нелегальной миграции в ПФО. По его словам, этот процесс осложняет криминогенную ситуацию, усиливает социальную напряженность и способствует возникновению конфликтов. Полпред привел статистику, согласно которой мигранты совершили в прошлом году в ПФО более четырех тысяч преступлений, треть их них — тяжкие и особо тяжкие. А 45% иностранных граждан работают в ПФО без разрешительных документов.Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, также принимавший участие в мероприятии, рассказал об опыте региона по противодействию экстремизму и незаконной миграции.— Вопросы профилактики террористических и экстремистских проявлений неоднократно обсуждали и в Самарской области. Вопрос миграционной политики для нас тоже исключительно важен. Мы лидеры в ПФО по числу людей, которые к нам приезжают на работу, мы лидеры по полученным деньгам от выдачи патентов, от оказания образовательных услуг. У нас эта работа стала более прозрачной, — сказал губернатор.По его словам, в первую очередь необходимо наладить цивилизованные отношения с приезжающими гражданами. Помимо этого, нужно сделать все, чтобы и они ответственно подходили к тому, что приезжают в Россию зарабатывать деньги.Также глава региона отметил, что Самарская область никогда не будет принимать лишних трудовых мигрантов.- Там, где нам нужны рабочие руки, и мы сами не можем в полном объеме справиться, сюда мы должны привлекать рабочую силу. Там, где мы можем справиться самостоятельно, мы должны вести работу своими силами, — подчеркнул Николай Меркушкин.По мнению губернатора, в направлении борьбы с незаконной миграцией необходимо ужесточить законодательство и усилить работу правоохранительных органов.- Трудовые мигранты должны быть под постоянным контролем. Мы должны четко понимать, с какой целью человек к нам приезжает, и своевременно выдворять незаконных мигрантов. В прошлом году в Самарской области более 3,5 тысяч человек получили отказ во въезде, а около 150 человек были выдворены решением суда, — подытожил Николай Меркушкин.