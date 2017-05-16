Полпред президента в ПФО Михаил Бабич: «45% иностранных граждан в округе работают без разрешительных документов»
Во вторник, 16 мая, в Казани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич провели выездное совещание, посвященное вопросам профилактики террористических и экстремистских проявлений, а также противодействию незаконной миграции в субъектах ПФО.
Николай Патрушев призвал антитеррористические комиссии регионов первоочередное внимание уделять местам массового пребывания людей и общественной инфраструктуре, особенно в преддверии матчей Кубка конфедераций, Чемпионата мира по футболу 2018 года и кампании по выборам президента России.
Также он попросил обратить внимание на рост преступлений террористической и экстремистской направленности, сохранение вербовочной активности. Секретарь Совбеза РФ отметил, что в Интернете продолжается настойчивая идеологическая обработка населения, в основном молодежи, которая не имеет жизненного опыта.
Особую опасность, по его словам, представляют граждане, причастные к деятельности международных террористических организаций.
- По имеющимся данным, в составе террористических структур за пределами страны, главным образом на территории Сирии, находятся свыше 400 жителей округа, — сказал Николай Патрушев.
А Михаил Бабич акцентировал внимание на нелегальной миграции в ПФО. По его словам, этот процесс осложняет криминогенную ситуацию, усиливает социальную напряженность и способствует возникновению конфликтов. Полпред привел статистику, согласно которой мигранты совершили в прошлом году в ПФО более четырех тысяч преступлений, треть их них — тяжкие и особо тяжкие. А 45% иностранных граждан работают в ПФО без разрешительных документов.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, также принимавший участие в мероприятии, рассказал об опыте региона по противодействию экстремизму и незаконной миграции.
— Вопросы профилактики террористических и экстремистских проявлений неоднократно обсуждали и в Самарской области. Вопрос миграционной политики для нас тоже исключительно важен. Мы лидеры в ПФО по числу людей, которые к нам приезжают на работу, мы лидеры по полученным деньгам от выдачи патентов, от оказания образовательных услуг. У нас эта работа стала более прозрачной, — сказал губернатор.
По его словам, в первую очередь необходимо наладить цивилизованные отношения с приезжающими гражданами. Помимо этого, нужно сделать все, чтобы и они ответственно подходили к тому, что приезжают в Россию зарабатывать деньги.
Также глава региона отметил, что Самарская область никогда не будет принимать лишних трудовых мигрантов.
- Там, где нам нужны рабочие руки, и мы сами не можем в полном объеме справиться, сюда мы должны привлекать рабочую силу. Там, где мы можем справиться самостоятельно, мы должны вести работу своими силами, — подчеркнул Николай Меркушкин.
По мнению губернатора, в направлении борьбы с незаконной миграцией необходимо ужесточить законодательство и усилить работу правоохранительных органов.
- Трудовые мигранты должны быть под постоянным контролем. Мы должны четко понимать, с какой целью человек к нам приезжает, и своевременно выдворять незаконных мигрантов. В прошлом году в Самарской области более 3,5 тысяч человек получили отказ во въезде, а около 150 человек были выдворены решением суда, — подытожил Николай Меркушкин.
Николай Патрушев призвал антитеррористические комиссии регионов первоочередное внимание уделять местам массового пребывания людей и общественной инфраструктуре, особенно в преддверии матчей Кубка конфедераций, Чемпионата мира по футболу 2018 года и кампании по выборам президента России.
Также он попросил обратить внимание на рост преступлений террористической и экстремистской направленности, сохранение вербовочной активности. Секретарь Совбеза РФ отметил, что в Интернете продолжается настойчивая идеологическая обработка населения, в основном молодежи, которая не имеет жизненного опыта.
Особую опасность, по его словам, представляют граждане, причастные к деятельности международных террористических организаций.
- По имеющимся данным, в составе террористических структур за пределами страны, главным образом на территории Сирии, находятся свыше 400 жителей округа, — сказал Николай Патрушев.
А Михаил Бабич акцентировал внимание на нелегальной миграции в ПФО. По его словам, этот процесс осложняет криминогенную ситуацию, усиливает социальную напряженность и способствует возникновению конфликтов. Полпред привел статистику, согласно которой мигранты совершили в прошлом году в ПФО более четырех тысяч преступлений, треть их них — тяжкие и особо тяжкие. А 45% иностранных граждан работают в ПФО без разрешительных документов.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, также принимавший участие в мероприятии, рассказал об опыте региона по противодействию экстремизму и незаконной миграции.
— Вопросы профилактики террористических и экстремистских проявлений неоднократно обсуждали и в Самарской области. Вопрос миграционной политики для нас тоже исключительно важен. Мы лидеры в ПФО по числу людей, которые к нам приезжают на работу, мы лидеры по полученным деньгам от выдачи патентов, от оказания образовательных услуг. У нас эта работа стала более прозрачной, — сказал губернатор.
По его словам, в первую очередь необходимо наладить цивилизованные отношения с приезжающими гражданами. Помимо этого, нужно сделать все, чтобы и они ответственно подходили к тому, что приезжают в Россию зарабатывать деньги.
Также глава региона отметил, что Самарская область никогда не будет принимать лишних трудовых мигрантов.
- Там, где нам нужны рабочие руки, и мы сами не можем в полном объеме справиться, сюда мы должны привлекать рабочую силу. Там, где мы можем справиться самостоятельно, мы должны вести работу своими силами, — подчеркнул Николай Меркушкин.
По мнению губернатора, в направлении борьбы с незаконной миграцией необходимо ужесточить законодательство и усилить работу правоохранительных органов.
- Трудовые мигранты должны быть под постоянным контролем. Мы должны четко понимать, с какой целью человек к нам приезжает, и своевременно выдворять незаконных мигрантов. В прошлом году в Самарской области более 3,5 тысяч человек получили отказ во въезде, а около 150 человек были выдворены решением суда, — подытожил Николай Меркушкин.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 мая 2017
75
16 мая 2017 , 18:42
75
Солидную дату отметил Российский Красный Крест. Сегодня в самарском ДК им. А.С. Пушкина...
16 мая 2017 , 18:24
86
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич: «45% иностранных граждан в округе работают без разрешительных документов»
Во вторник, 16 мая, в Казани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный...
16 мая 2017 , 18:02
171
Девушка закопала малыша во дворе дома.
16 мая 2017 , 18:00
102
В конце прошлой недели в Китае завершилась женская веломногодневка.
16 мая 2017 , 17:57
90
Такой приговор вынес Приволжский окружной военный суд 18-летнему уроженцу Таджикистана.
16 мая 2017 , 17:04
130
Вчера вечером, 15 мая, на одной из улиц Железнодорожного района Самары полицейские заметили...
16 мая 2017 , 16:52
88
Практикум «Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5475
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5084
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3587
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3367
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
577
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
330
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
582
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2708
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.