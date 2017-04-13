Полпред президента побывал на трех важных инфраструктурных объектах Самары и области
В четверг, 13 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
В рамках посещения объектов строящейся и реконструируемой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин посетили участок строящейся автодороги "Волжский — аэропорт "Курумоч". Как пояснил министр транспорта областного правительства Иван Пивкин, этот проект включает в себя строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 4,05 км и прокладку трехпролетного путепровода через железную дорогу длиной 195 м. Общая стоимость объекта — 2,43 млрд рублей. Гарантия сохранности асфальтобетонного полотна должна составить пять лет. В настоящее время готовность объекта составляет почти 60%. Завершение реконструкции автодороги намечено на декабрь 2017 года.
После этого Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили строительную площадку стадиона "Самара Арена". Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО "ПСО "Казань" Равиль Зиганшин, в настоящий момент на стадионе практически завершены монолитные работы. Полностью смонтированы наружные тепловые сети. В секторах А, В, С, D запущено тепло первых этажей от постоянной котельной, что составляет треть от всей отапливаемой площади стадиона. Монтаж наружных и внутренних витражей выполнен на 93%. Сейчас на строительстве стадиона задействовано свыше 2,3 тысячи человек и 137 единиц техники. Планируется увеличить число работающих на строительстве стадиона до 2,5 тысяч человек.
Равиль Зиганшин подчеркнул, что подрядчик сейчас сокращает отставание в графике по монтажу металлоконструкций: смонтирован 51 монтажный блок из 96. Чтобы вовремя приступить к устройству футбольного поля, монтаж металлоконструкций ведется в четыре потока. В конце весны-начале лета краны, работающие в центре поля, переместятся за его пределы, и монтаж консолей продолжится с внешней стороны арены. Тем самым появится возможность приступить к устройству футбольного поля. Также полпреду представили и план благоустройства территории вокруг спортивного комплекса.
Еще одной точкой, которую посетили полпред президента и губернатор, стало пересечение Московского шоссе и проспекта Кирова, где сейчас проводится реконструкция. Иван Пивкин представил полномочному представителю проект развития транспортной инфраструктуры города к чемпионату мира по футболу в целом и Московского шоссе в частности.
Так, реконструкция Московского шоссе включает в себя строительство десятиполосной автомобильной дороги протяженностью 9,2 км и двух тоннелей протяженностью 445 и 554 м на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.
Полпред уточнил, есть ли отставание от графика, и уточнил сроки завершения строительных работ. Иван Пивкин пояснил, что работы будут завершены, согласно графику, в декабре 2017 года. В настоящий момент есть небольшое отставание по перекладке сетей, в частности, водовода. Оно будет ликвидировано уже в июле.
В рамках посещения объектов строящейся и реконструируемой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин посетили участок строящейся автодороги "Волжский — аэропорт "Курумоч". Как пояснил министр транспорта областного правительства Иван Пивкин, этот проект включает в себя строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 4,05 км и прокладку трехпролетного путепровода через железную дорогу длиной 195 м. Общая стоимость объекта — 2,43 млрд рублей. Гарантия сохранности асфальтобетонного полотна должна составить пять лет. В настоящее время готовность объекта составляет почти 60%. Завершение реконструкции автодороги намечено на декабрь 2017 года.
После этого Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили строительную площадку стадиона "Самара Арена". Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО "ПСО "Казань" Равиль Зиганшин, в настоящий момент на стадионе практически завершены монолитные работы. Полностью смонтированы наружные тепловые сети. В секторах А, В, С, D запущено тепло первых этажей от постоянной котельной, что составляет треть от всей отапливаемой площади стадиона. Монтаж наружных и внутренних витражей выполнен на 93%. Сейчас на строительстве стадиона задействовано свыше 2,3 тысячи человек и 137 единиц техники. Планируется увеличить число работающих на строительстве стадиона до 2,5 тысяч человек.
Равиль Зиганшин подчеркнул, что подрядчик сейчас сокращает отставание в графике по монтажу металлоконструкций: смонтирован 51 монтажный блок из 96. Чтобы вовремя приступить к устройству футбольного поля, монтаж металлоконструкций ведется в четыре потока. В конце весны-начале лета краны, работающие в центре поля, переместятся за его пределы, и монтаж консолей продолжится с внешней стороны арены. Тем самым появится возможность приступить к устройству футбольного поля. Также полпреду представили и план благоустройства территории вокруг спортивного комплекса.
Еще одной точкой, которую посетили полпред президента и губернатор, стало пересечение Московского шоссе и проспекта Кирова, где сейчас проводится реконструкция. Иван Пивкин представил полномочному представителю проект развития транспортной инфраструктуры города к чемпионату мира по футболу в целом и Московского шоссе в частности.
Так, реконструкция Московского шоссе включает в себя строительство десятиполосной автомобильной дороги протяженностью 9,2 км и двух тоннелей протяженностью 445 и 554 м на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.
Полпред уточнил, есть ли отставание от графика, и уточнил сроки завершения строительных работ. Иван Пивкин пояснил, что работы будут завершены, согласно графику, в декабре 2017 года. В настоящий момент есть небольшое отставание по перекладке сетей, в частности, водовода. Оно будет ликвидировано уже в июле.
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