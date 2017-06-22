Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич встретится с молодежью
В пятницу, 23 июня, в Самаре завершится Молодёжный форум ПФО «iВолга 2017».
По традиции на подведение итогов и церемонию награждения победителей приедет и полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Как сообщает пресс-служба Форума, его приезд ожидается в первой половине дня. В рамках визита запланирована встреча Михаила Бабича с иностранными гостями «iВолга-2017».
Напомним, в этом году в Самару приехали ребята из 20 стран мира. Кроме того, по информации sgpress.ru, ожидается, что Полпред проведет встречу и с участниками форума, приехавшими из регионов ПФО, где планирует обсудить текущую социально-политическую обстановку в формате открытого диалога. Отмечается, что встреча пройдёт в закрытом режиме, без участия прессы, поскольку полпред намерен поднять острые темы, в том числе и поговорить о протестных настроениях, и рассчитывает получить откровенную обратную связь.
Торжественная церемония закрытия форума запланирована на 16.30, где и станут известны имена победителей пятой «Иволги». Напомним, грантовый фонд Форума составляет 11 млн рублей.
По традиции на подведение итогов и церемонию награждения победителей приедет и полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Как сообщает пресс-служба Форума, его приезд ожидается в первой половине дня. В рамках визита запланирована встреча Михаила Бабича с иностранными гостями «iВолга-2017».
Напомним, в этом году в Самару приехали ребята из 20 стран мира. Кроме того, по информации sgpress.ru, ожидается, что Полпред проведет встречу и с участниками форума, приехавшими из регионов ПФО, где планирует обсудить текущую социально-политическую обстановку в формате открытого диалога. Отмечается, что встреча пройдёт в закрытом режиме, без участия прессы, поскольку полпред намерен поднять острые темы, в том числе и поговорить о протестных настроениях, и рассчитывает получить откровенную обратную связь.
Торжественная церемония закрытия форума запланирована на 16.30, где и станут известны имена победителей пятой «Иволги». Напомним, грантовый фонд Форума составляет 11 млн рублей.
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